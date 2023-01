Celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeval Julianadorp maakt emoties los bij nabestaanden

Een traan, een zucht en veel knuffels bij de nabestaanden van de overleden Jason. Joris A. is vanmiddag in de rechtbank in Alkmaar namelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het fatale auto-ongeluk in oktober 2021 op de Zanddijk in Julianadorp, waarbij de 19-jarige bijrijder Jason overleed. Jasons toen 18-jarige vriendin raakte zwaargewond.