Celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk Julianadorp, nabestaanden slachtoffer opgelucht 

Joris A. is vanmiddag in de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het fatale auto-ongeluk in oktober 2021 op de Zanddijk in Julianadorp. Hij krijgt 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast krijgt de 20-jarige uit Julianadorp de maximale rijontzegging van 5 jaar. Nabestaanden waren bij de uitspraak aanwezig en reageren opgelucht.