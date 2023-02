De 'vergeten' watersnoodramp op Texel: Paul Kikkert werd uit café gehaald om te helpen

Texelaar Paul Kikkert kan zich het drama zich nog goed voor de geest halen. Als 19-jarige zat hij op zaterdagavond met zijn vrienden nietsvermoedend in café De Hoop in De Cocksdorp een biertje te drinken. "Ik weet het nog goed. Het stormde, maar daar hadden wij niet zo'n erg in. Op een gegeven moment kwam Adriaan Boon het café binnen stormen met zijn ogen op het hoofd (een Texelse uitdrukking, red.). Hij riep: Jullie zitten hier te zuipen, maar wij verzuipen."

Toen pas realiseerde Kikkert zich dat er een gat in de dijk dreigde te komen in het noordelijke gedeelte van het eiland. "Er waren toen al veel mensen op de dijk. Waarschijnlijk van de dijkbewaking. Je moest daarvoor de leeftijd van 21 hebben, maar wij waren jonger." Kikkert zag dat ze met man en macht de dijk met zandzakken aan het verzwaren waren. "Ze hadden een zeil neergelegd en met een zak zand op de nek liepen ze achteruit naar beneden het water in."

Badkuip

Kikkert werd naar de zuidelijke richting gedirigeerd om daar eventueel de helpende hand te bieden. "Bij boerderij Dorpszicht was het net een badkuip. Door de kromme vorming van de dijk liep het water over de dijk de Roggesloot in. Tussen de golven door zijn we overgestoken. Zo zijn we langzaam naar hoeve Zeeburg gelopen. Dat was denk ik 's nachts om een uur of drie. Want je had geen benul van tijd."

Vele Texelaars waren daar bezig om de dijk bij De Eendracht te redden. Maar de situatie verslechterde snel. Golven sloegen over de dijk en de voorbereidingen om de eerste boerderijen te evacueren waren in volle gang. Vanuit De Koog en De Waal vertrokken ook twee bussen in de vroege ochtend naar de Polder om te helpen. Een van de bussen reed door naar Zeeburg, zodat inzittenden konden helpen bij de dijk.