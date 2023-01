Winkelier hangt etalage vol met luipaardprint: "Beledigd? Absoluut niet"

Dat presenator Lex Uiting Purmerend dé stad van de luipaardprint heeft genoemd, heeft Noppes Kringloopwinkel met humor omgezet in actie: daar hangt de hele etalage er nu vol mee. "Ik voel me niet beledigd", zegt Soraya van Noppes. "Deze print is van alle tijden."

NH Nieuws / Mischa Korzec

Sterker nog, Soraya is helemaal gekleed in het printje. Jasje, schoenen en oorbellen. "Meer dan de helft van mijn garderobe is panterprint of zwart", vertelt ze. En er worden in de tweedehandswinkel veel printjes gebracht en gekocht. RTL Boulevard-presentator Lex Uiting gaf afgelopen weekend een opmerking over de inwoners van Purmerend. Hij zei: "Een luipaardprint is toch een beetje Purmerend?" Er wordt massaal gereageerd op hoe hij over de Purmerenders denkt. Maar echt beledigd zijn ze niet.

"Purmerenders be like: Proud to be fout" Soraya van de Noppes in Purmerend

"Het is altijd wel een populaire print", zegt Soraya. De etalage hangt vol met kledingstukken met de katachtige printjes en er hangt ook nog een affiche: 'Purmerenders be like: Proud to be fout'. "En natuurlijk een panterhart om de Purmerenders een hart onder riem te steken." Volgens de Soraya is het absoluut niet fout om het printje te dragen. "Het is van alle tijden." Ook vindt ze niet dat Uiting zijn excuses moet aanbieden. "Ik zou het wel leuk vinden als ie misschien een reactie zou geven. Maar dit is zo een onschuldige uitspraak. Denk niet dat iemand dat zwaar opneemt."