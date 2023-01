Nova College en huisartsen werken samen om tekort doktersassistenten te lijf te gaan

In de regio IJmond en Haarlem is net als in de rest van het land een groot tekort aan doktersassistenten. Daarom werken het Nova College en huisartsen nu nauw samen en bieden zij een versnelde opleiding aan. "Het is echt een feestelijke dag. We hebben hier allemaal doktersassistenten in spé zitten die onze regio kunnen gaan versterken en daar zitten we echt op te wachten", zegt Eva Euser namens de huisartsen in Zuid Kennemerland.

Chantal Luntz-Fleers is opleidingsmanager bij het Nova College en vertelt dat deze vorm van opleiden nog wel experimenteel is. "Het is een pilot dus we doen dit allemaal voor het eerst. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat werken. De doktersassistentenopleiding bestaat al. Het voortraject is natuurlijk wel nieuw en het zou kunnen dat uiteindelijk blijkt dat dat bijvoorbeeld te lang is of dat we daar nog aan moeten schaven. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een succes wordt."

De opleidingsmanager legt uit waarom het zo lastig is om meer doktersassistenten op te leiden. Dat ligt namelijk niet aan de capaciteit van de opleider. "De enige reden dat we niet meer assistenten kunnen opleiden is omdat er niet genoeg stageplekken zijn. De praktijken moeten tijd en plek hebben om een student op te leiden. Dat is in deze regio echt de bottleneck."

