Hardloper ernstig gewond na aanrijding in Obdam

Op de ventweg naast de N194, Braken, in Obdam is vanmorgen rond 6.30 uur een vrouw aangereden door een auto. Zij was op dat moment aan het hardlopen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de hardloper, een jonge vrouw, met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. "Over de oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog weinig bekend", zegt zij. "De verkeersongevallen analyse is op het moment ter plaatse en doet onderzoek naar de oorzaak."

