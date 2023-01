Gemeente treft maatregelen om meer kiezers naar de stembus te krijgen

De gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kende met 46,6 procent een historisch lage opkomst en ook per wijk verschilde de opkomst enorm. In de Wildemanbuurt was bijvoorbeeld een opkomstpercentage van maar 18 procent, tegenover 90 procent in sommige wijken binnen de ring. UvA-onderzoekers waarschuwden eerder dat er daardoor een acuut gevaar is voor de lokale democratie.

Om bij de verkiezingen op 15 maart de opkomst te verhogen, worden daarom meer verkiezingsborden geplaatst in wijken met een lage opkomst. Het gaat onder meer om de wijken Osdorp Midden (18%), Bijlmer Centrum (22%) en Slotervaart Zuid (25%). Daarnaast richt een speciale campagne zich, net als voorgaande jaren, specifiek op jongeren tussen de 18 en 22 jaar die voor het eerst mogen stemmen.

Toegankelijkheid stemlokalen

Naast advertenties bij bushaltes, in kranten, en online, krijgen Amsterdammers tevens een speciale folder bij de stempas die hen uitlegt hoe ze kunnen stemmen. Verder krijgen verzorgingshuizen een speciale brief waarin aandacht wordt gevraagd voor het verspreiden van de stempassen, aangezien die centraal worden opgestuurd. Ook worden de stemlokalen zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt met speciale aandacht voor blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden.

Op basis van de ervaringen van de verkiezingen van 15 maart wil het stadsbestuur de getroffen maatregelen verder aanpassen om zo de opkomst in de toekomst verder te verbeteren. Ook wordt dan gekeken hoe specifieke doelgroepen op basis van leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond bij volgende verkiezingen beter kunnen worden bereikt.