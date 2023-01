Verkiezingen komen eraan! Nieuwe Statenleden bezoeken Broek in Waterland voor tunnel

Komt er nu wel of geen tunnel in Broek in Waterland. Daar gaat de provincie naar alle verwachting de aankomende vier jaar over beslissen. 15 maart mogen we gaan stemmen voor de Provinciale Staten en daarom was er een grote delegatie Statenleden naar Broek in Waterland gekomen om te kijken waar ze voor of tegen moeten zijn.

Goof Buis van de dorpsraad voert al jaren actie voor een tunnel onder het dorp door en heeft al heel veel Statenleden zien komen en gaan. Hij heeft de provinciale partijen uitgenodigd en drukt ze op het hart om hun visie over de tunnel mee te nemen in hun verkiezingsprogramma. Daarna zal hij Broekers precies laten weten welke partijen voor of tegen zijn.

De weg door het dorp is al heel lang een doorn in het oog van de dorpsraad. Zij zien het liefst de drukke N247 onder de grond verdwijnen zodat het dorp niet langer in tweeën gedeeld wordt door de weg.

Het is zeker niet de eerste keer dat de tunnel bezocht wordt door Statenleden, maar Bram Derix van de provincie verwacht dat er de aankomende jaren toch echt een beslissing gemaakt gaat worden. Op 23 februari wordt de tunnel in de commissie mobiliteit en bereikbaarheid besproken. "Alle informatie ligt er en op die basis denken we dat er een besluit gemaakt kan worden".