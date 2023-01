Explosie voor de Supperclub: "Ik hoorde het door mijn noise-cancelling koptelefoon heen"

Rond 12.30 uur is er een explosie geweest voor de deur van de Supperclub. Twee ramen sprongen en niemand raakte gewond. Volgens de politie is er zwaar vuurwerk afgestoken. Of de explosie iets te maken heeft met de club, daar wordt onderzoek naar gedaan. Supperclub: "Dit is bloedirritant."

De 'enorme knal' schudde de studenten in de Universiteitsbibliotheek aan de overkant van het Singel in elk geval even wakker. "Ik hoorde het dwars door mijn noise-cancelling koptelefoon", zegt een student. "Iedereen ging meteen naar het raam om te kijken wat er aan de hand was", zegt een ander. "De ramen gingen ook heen en weer, leek het wel."

Ook in een café aan de overkant trilden de kopjes even. "Een vaste gast is naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was", zegt de eigenaresse. "We dachten een gasexplosie. Zelf schrok ik niet zo. Er gebeurt wel vaker wat in Amsterdam."

De politie laat weten dat er jerrycans zijn gevonden, maar dat daar geen brandbare stoffen in zaten. Er wordt onderzoek gedaan of ze iets met de explosie te maken hebben. Getuigen zeggen dat ze ook nog één of meerdere mensen weg zagen rennen en fietsen.

'Een trend'

"Het lijkt een trend", zegt ook een woordvoerder van de Supperclub. "Ik denk niet dat mensen doorhebben wat de impact op een ondernemer kan zijn." De club wil het onderzoek verder nog afwachten. Zelf hebben ze geen idee wie het op hun tent gemunt zou hebben, als de explosie ook echt iets met de club te maken heeft. "Het is in elk geval bloedirritant."