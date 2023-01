Annabelle was marineofficier, maar wordt liever bakker

Bij het Bakery Institute in Zaandam merken ze niets van tanende belangstelling voor het bakkersvak. Het instituut leidt volwassenen op die voor een tweede carrière als bakker kiezen en daar is veel belangstelling voor. "We hebben hier leerlingen van 18 tot 58, koks die bij willen leren, maar ook bouwvakkers en boswachters die ervoor kiezen om bakker te worden", zegt directeur Tamara Hoogerwoud.

In de klas die vandaag in Zaandam aan de opleiding patisserie begint, zitten vogels van zeer uiteenlopende pluimage. Lian, die tot nu toe grafisch ontwerper was, buigt zich over het koekjesdeeg naast Annabelle, die tot voor kort officier was bij de marine. Ze willen iets met hun handen doen en iets lekkers maken waar de mensen blij van worden. Grafisch ontwerper Lian hoopt dat ze in de toekomst haar twee beroepen kan combineren door smaakvol vormgegeven koekjes te gaan maken.

Vertrouwen in de toekomst

Ze kennen natuurlijk allemaal de sombere berichten uit de branche over stijgende prijzen voor energie en grondstoffen. Maar ze zien daar geen reden in om af te zien van het voornemen hun leven een andere wending te geven richting het bakkersvak. "Ik denk dat er altijd wel een verschuiving zal zijn en dat de wat oudere bakkers het stokje over gaan geven aan een nieuwe lichting", zegt Lian.

Ook directeur Tamara Hoogerwoud geeft toe dat de sector voor uitdagingen staat, maar zegt dat haar studenten daar meestal op een positieve manier mee omgaan. Ze geeft aan dat ze over belangstelling voor de opleiding aan het Bakery Institute niet te klagen heeft. Ook ex-marineofficier Annabelle heeft vertrouwen in de toekomst: "Ik hoop ook dat over een tijdje, als het met de economie weer wat beter gaat, mensen nog steeds graag een restaurant gaan om een lekker toetje of een taartje te eten."