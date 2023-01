De provincie vergroenen vanaf een grauw bedrijventerrein in vliegtuiggeronk

Waar de vliegtuigen laag over de betonnen blokkendozen scheren, buigt een groep natuurliefhebbers zich over oplossingen voor de klimaatcrisis. Stichting MEERGroen onderhoudt een groentetuin en 'bomenhub' midden op bedrijventerrein Park20|20 in Hoofddorp.

Vanaf een bedrijventerrein onder de rook van Schiphol probeert ecoloog Franke de regio te vergroenen - NH Nieuws

Het stuk grond wordt voorlopig niet gebruikt, dus mag de stichting er gratis gebruik van maken. "We zijn omringd door multinationals en het gaat alleen maar over geld verdienen, reizen en de mens en daarom is het zo leuk dat wij als natuurorganisatie een plekje hebben gevonden tussen die kantoren", vertelt ecoloog Franke van der Laan aan NH Nieuws.

"Veel mensen maken zich wel druk over het klimaat, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen" Ecoloog Franke van der Laan

Hij hoopt zakenmensen die bij omliggende bedrijven werken en iedere dag langs de tuinen lopen, te kunnen inspireren. "Veel mensen maken zich wel druk over het klimaat, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen." Vanuit zijn 'hoofdkwartier' probeert Franke iedere dag weer nieuwe manieren te vinden om de provincie en uiteindelijk wereld te vergroenen. Zo vond hij een voormalig bloemenkweker in Rijsenhout die nog 8.000 vierkante meter aan ongebruikte kassen vol troep had staan. De stichting ruimde de kassen leeg en verbouwt er nu allerlei soorten groenten. Tekst gaat verder na de foto.

De leegstaande kassen zijn nu weer in gebruik - NH Nieuws

Maar dat is niet het enige project op het terrein. Frankes oog is namelijk ook gevallen op een verwaarloosd plantsoen vol boompjes. Die brengt hij weer naar de hub op Park 20|20. "In de winter gebruiken we deze plek als tijdelijke opslagplek voor boompjes die we overal uit de natuur verzamelen", vertelt hij omringd door wilgen, lindes en andere soorten bomen. Die bomen geeft de stichting gratis weg aan iedereen die er een betere plek voor heeft. Maar Franke wil één ding benadrukken: "We rukken het bos niet leeg, maar redden alleen boompjes die doodgaan door gebrek aan licht omdat ze te dicht op elkaar staan of die kapot gaan, doordat er een grote machine komt."