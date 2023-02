Stichting op zoek naar 'ziel' van oude stad: wie brengt Oud-Den Helder weer tot leven?

Wie woonden er allemaal? Hoe was het leven toen? Welke panden stonden er en wat voor winkels? Stichting ‘Oud’ Oud Den Helder is op zoek naar voormalige bewoners van Oud Den Helder. Er is vrijwel niets meer over van het oudste stadsdeel aan de Noordzeedijk dat in de Tweede Wereldoorlog tot de grond gelijk is gemaakt. Aan de hand van verhalen, foto's en prenten wil de stichting die oude stad weer tot leven brengen.

Wie rondloopt in Oud Den Helder waant zich eerder in een naoorlogse wijk dan in een historische stad. Rond het carillon en het Dorus Rijkershofje doet vrijwel niets herinneren aan weelderige straten met statige huizen en een stadhuis. Al in de middeleeuwen werd er aan de dijk gewoond. "Met het ophogen van de dijk is de wijk na de oorlog heel snel weer opgebouwd en er is heel veel verdwenen", vertelt Peter Vrij van de stichting 'Oud' oud Den Helder.

Afgelopen jaar is de stichting ‘Oud’ Oud Den Helder opgericht. De stichting wil het vooroorlogse straatbeeld terugbrengen in de openbare ruimte. De Vrij: "Je ziet het in meerdere steden dat in de straat klinkers zijn gelegd waar een oud pand heeft gestaan of waar een weg liep. Maar denk ook aan een informatiebord op de plek waar bijvoorbeeld Dorus Rijkers heeft gewoond of waar het oude stadhuis heeft gestaan."

'Krappe sokken'

Maar de stichting is vooral op zoek naar verhalen en belevenissen van oud-bewoners van de wijk. Daar is haast bij. "Het is krappe sokken," zegt Peter de Vrij. "We zijn op zoek naar de laatste generatie die er gewoond heeft. Hoe gingen ze toen met elkaar om? Hoe werden feesten gevierd en welke winkels zaten er? Zo proberen we ook een digitale maquette te ontwikkelen om te laten zien hoe het er vroeger uit zag."

De Vrij: "We hebben in ieder geval al twee mensen gesproken die er voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden. IJf Blokker (red: drummer, cartoonist en acteur 'Barend Servet') heeft daar als kind gewoond. En we spraken familie van iemand die aannemer is geweest bij de herbouw en daarover kan vertellen. Aan de hand van die verhalen kunnen we bijvoorbeeld ook een wandelroute bedenken om over de wijk te vertellen."