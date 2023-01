Eis van 10 jaar cel voor doden en in brand steken Poolse man in Noord

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar cel tegen een 37-jarige man voor het doden van de 42-jarige Pavel Morawski en het in brand steken van zijn lichaam. Het slachtoffer werd bij een uit de hand gelopen conflict met een schroevendraaier in zijn achterhoofd gestoken.

De fatale steekpartij gebeurde in de nacht van 17 op 18 september 2021 op een terrein nabij de Distelweg in Noord. Het lijkt erop dat een conflict over de verkoop van koper tot de dood van het slachtoffer heeft geleid.

Enkele dagen voorafgaand aan de fatale steekpartij bekogelden de verdachte en een medeverdachte de zeilboot, waarop Marowski woonde, vanaf een brug met stoeptegels. Ze zouden hem daarna zijn gevolgd en hem hebben mishandeld toen hij met zijn boot had aangelegd.

In brand gestoken

Een paar dagen later keerden de twee Amsterdammers terug. Volgens het OM is komen vast te staan dat de verdachte het slachtoffer toen met de schroevendraaier heeft gestoken, waarna hij overleed. De officier van justitie gelooft niet dat dit gebeurde om een aanval van het slachtoffer af te slaan, zoals de verdachte zelf zegt.

De mannen zouden de volgende nacht zijn teruggekeerd. Daar is het levenloze lichaam van Morawski overgoten met benzine en aangestoken. Volgens justitie trokken de mannen samen op in hun poging het lichaam van het slachtoffer te laten verdwijnen. "Beiden wisten drommels goed wat er stond te gebeuren,” aldus de officier.

Tegen de medeverdachte is dertig maanden cel geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij is volgens justitie medeschuldig aan het geweld voorafgaand aan de dodelijke steekpartij en aan het verbranden van het lichaam.