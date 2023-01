Dode man aangetroffen in Ringvaart bij Aalsmeer

Langs de Ringvaart was vanmiddag veel politie te zien. Het stoffelijk overschot is met een kraan uit het water gehaald en afgedekt met een witte tent. De Forensische Opsporing en recherche deden er onderzoek.

Hoe lang het lichaam al in het water lag en of er sprake is van een misdrijf, kan de politie op dit moment nog niet zeggen. "Dat zijn we nog aan het onderzoeken", aldus een woordvoerder.