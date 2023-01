Ook in de tuin ben je duurzaam met struikrovers en biologische tuinplanten

Hoe groen is je tuin? In de winter is er weinig groen maar ook in de zomer is niet alles groen wat je ziet. In een duurzame tuin staan biologische planten die een zegen zijn voor de biodiversiteit. En overbodige tuinplanten krijgen een nieuw thuis met struikrovers die in weer en wind gezonde tuinplanten uitspitten en elders herplanten. En natuurlijk bezoekt onze kierenkoning weer tochtige huizen voor een puik advies.