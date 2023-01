'Struikrovers' actief in Zaandam: hele achtertuinen leeggeroofd

In de Rosmolenbuurt in Zaandam worden hele achtertuinen leeggeroofd. Bijna alle struiken en bomen zijn verdwenen. Het is onschuldiger dan het klinkt, want het groen wordt juist gered door de Stichting Struikroven. De woningen in de Belgische Straat worden gerenoveerd en dat betekent dat er binnenkort een bulldozer door de achtertuinen gaat. Nu kunnen de voormalige bewoners hun hortensia's en buxussen tenminste nog meenemen naar een nieuwe woning.

Struikrovers actief in Zaandam - NH Nieuws

Een van de struikrovers is Brenda McCann. Zij heeft in coronatijd een buurtperk ingericht en trotseert de stromende regen om bomen en struiken uit de achtertuinen te scheppen. Met een volle kruiwagen rijdt ze naar het perkje om ze te herplanten. Ze is blij dat de planten een tweede leven krijgen en voor haar is het mooi meegenomen dat ze gratis zijn.

Struikrover Brenda McCann met haar buit - NH Nieuws