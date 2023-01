Moeder Sumanta boos over zelfverdediging-verklaring Manodj B.: "Het zijn allemaal leugens"

"Dit monster verzint van alles om onder zijn straf uit te komen." De woede bij de moeder van Sumanta Bansi is groot, nadat ze hoorde over de bekentenis van Manodj B. De 43-jarige Horinees vertelde dat hij de Sumanta doodstak uit zelfverdediging.

Sharmila Nanda en rechts haar dochter Sumanta - NH Nieuws / politie

Vanuit Suriname probeerde Sharmila Nanda via een verbinding de rechtszaak te volgen vanochtend. Ook de meeste eerdere zittingen volgde ze op afstand. Maar dit keer lukt het niet. "Ik kreeg het niet voor elkaar om in te loggen. Echt heel vervelend", vertelt ze aan NH Nieuws/WEEFF. Wie er wel bij is via een videoverbinding is verdachte Manodj B. Eigenlijk zou hij naar het Gerechtshof in Amsterdam, maar uiteindelijk volgt hij de zitting vanuit de gevangenis in Heerhugowaard. Advocaat Hiddema: 'waar ben je nou?' Zijn advocaat Theo Hiddema is verbaasd en spreekt hem voorafgaand aan de zitting via de videoverbinding aan. "Waar ben je nou? Ik heb je dinsdag nog gesproken en gezegd dat je erbij moest zijn", zegt de advocaat. B. reageert: "Dat heb ik niet zo begrepen. Ik dacht dat ik er niet bij hoefde te zijn." Een miscommunicatie dus. Maar over wat er is gebeurd met Sumanta heeft Manodj B. inmiddels uitgebreid verklaard. Op 13 september wijst hij de plek aan waar hij de vrouw heeft begraven, aan de rand van industrieterrein Hoorn 80. Blijft over wat er precies is gebeurd tussen B. en Sumanta op die bewuste 18 februari 2018. De dag waarop voor het laatst een teken van leven is vernomen van de 22-jarige vrouw die op dat moment zwanger was van B.

Hoger beroep

Manodj B. werd juli vorig jaar veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doden van Sumanta en het laten verdwijnen van het lichaam. Tegen die straf ging hij toen gelijk in beroep omdat hij zei onschuldig te zijn. Inmiddels heeft hij schuld bekend, maar blijft hij bij zijn hoger beroep omdat er volgens hem sprake is van zelfverdediging.

'Hij pakte het mes af en stak haar meerdere malen' De advocaat-generaal vertelde over de verklaring die Manodj B. naar nu blijkt al in september deed bij de politie. "Ze kregen die avond ruzie over geld dat Sumanta had gestolen. Zij pakte vervolgens een mes. Dat pakte hij af en in een reflex stak hij haar meerdere malen. Daarna heeft hij gelijk begraven en al het belastende materiaal weggebracht." Zelf zei hij daar nog over in het Gerechtshof: "Ik heb mezelf verdedigd. Het was niet mijn intentie om haar te doden." De verklaring van B. maakt Sharmila Nanda veel emoties los. De beschuldiging van diefstal, maar vooral het beroep op zelfverdediging. "Het zijn allemaal leugens. Zo probeert hij onder zijn straf uit te komen. Nou van mij mag hij rotten in de gevangenis."

Hij is en blijft een moordenaar. Dit geeft ons zoveel pijn en verdriet. Sharmila Nanda, moeder van Sumanta

Ze vervolgt: "Hij heeft alles bewust gedaan. Het is leugen op leugen geweest. Vandaag beschuldigt hij haar van diefstal. En dat Sumanta met een mes achter hem aan rende. Hij is en blijft een moordenaar. Dit geeft ons zoveel pijn en verdriet. Hij is een duivel." Waarom B. nu ineens wel heeft verklaard Tot aan de veroordeling was Manodj B. weinig spraakzaam. Grote vraag is dan ook waarom hij nu wel ineens wil vertellen wat er is gebeurd. "Hij dacht onder de straf uit te kunnen komen als het lichaam niet gevonden zou worden", vertelt zijn advocaat Theo Hiddema erover. En dat is niet de enige reden. De vader van Manodj B. was in eerste instantie ook medeverdachte. En die wilde B. beschermen. "Hij zegt dat hij alleen heeft gehandeld. Hij was bang dat zijn vader ook straf zou krijgen als het lichaam gevonden zou worden. En toen de vader werd vrijgesproken is mijn cliënt ook gaan praten." Maar hoe het ook wordt uitgelegd, bij de moeder van Sumanta gaat het er niet in. "Ik ben ruim vier jaar voorgelogen." Advocaat Theo Hiddema reageert: "Die boosheid is natuurlijk een begrijpelijk" Het hoger beroep gaat op 5 april verder. In de tussentijd wordt Manodj B. psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum en doet het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek naar de exacte doodsoorzaak. De hoop is dat nog voor de zomer, of anders na de zomer het hoger beroep inhoudelijk behandeld kan worden.