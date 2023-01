Purmerenders reageren massaal op opmerking Lex Uiting: "Een luipaardprint is toch een beetje Purmerend?"

Presentator Lex Uiting heeft het afgelopen weekend in RTL Boulevard een bijzondere opmerking gemaakt over de inwoners van Purmerend. Tijdens de uitzending ging het over een jurkje dat actrice Anne Hathaway showde bij de Valentino-modeshow in Parijs. "Dit was voor de presentator aanleiding om alle inwoners van Purmerend te beledigen, schrijft Regio Purmerend. Want volgens Uiting loopt iedereen in Purmerend in kleding met een luipaardprint.

Regio Purmerend plaatste het bericht en het fragment op Social media en er volgen honderden reacties op de opmerking van Uiting. De reacties lopen uiteen van: "Hé Lex beetje domme opmerking vind jezelf ook niet??" tot aan "En dan nog, lekker boeiend. Neemt niet weg dat ik een tijgerpakje wel erg sexy vind." Ook vragen mensen zich af: "Woont Patty Brard ook in Purmerend?"

In tijger op de Koemarkt

Er wordt zelfs geroepen om morgen tijdens de wekelijkse markt op de Koemarkt massaal in tijgerprint te komen. Onze collega van Regio Purmerend laat weten dat er mensen zijn die dit echt van plan zijn. "We zullen het zien."

Terug naar de uitzending van zaterdagavond, want presentatrice Bridget Maasland probeerde het gesprek nog te sussen, maar Uiting begon daarna te zeggen dat je in zo’n creatie alleen met ‘carnaval’ loopt. Maasland redde Uiting door te zeggen dat hij misschien bedoelde dat de creatie niet haute couture was maar dat het gewoon op de markt in Purmerend te zien en te koop is. Waarop hij antwoordde dat hij toch wel van Purmerend houdt.

Excuses

Dit was niet de eerste keer dat Uiting in het programma een slip of the tongue maakt. Eerder noemde hij hoofddoeken die islamitische dames dragen kopdoeken. “Nadat ik schrok van deze ongelukkige verspreking, bood ik direct hier mijn excuus aan in de uitzending”, zei Uiting toen.

"Nu moet Uiting nog sorry zeggen tegen de Purmerenders want we zijn natuurlijk diep beledigd", schrijft Regio Purmerend. "Heel erg diep. Dus Lex app ons even. Maken wij het goed met een nieuw artikel."