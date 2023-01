Wielrenner Dylan Groenewegen begint seizoen met ritzege in Saudi Tour

De Amsterdamse wielrenner Dylan Groenewegen is het seizoen met een overwinning begonnen. Groenewegen won de massasprint in de eerste etappe van de Saudi Tour.

"Het was erg hectisch. Ik had nog een lekke band aan het einde van de rit. Het team heeft heel goed werk verricht. Wij zijn in een goede vorm, maar iedere rit is anders", was de reactie van Groenewegen na afloop.

Tweede werd Dusan Rajovic en derde Max Walscheid. Wielrenner Cees Bol reed zijn eerste koers in het shirt van zijn nieuwe ploeg Astana. De inwoner van Alkmaar werd zevende.