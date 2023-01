Met biologische planten meer insecten en 'beestjes' in je tuin

"Doel van chemische pesticiden is het weren van beestjes, en dat doen ze ook als diezelfde planten in jouw tuin staan." Suzanne van Straaten ziet steeds minder insecten en 'beestjes' in de tuin. Volgens haar een gevolg van de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden bij de kweek van tuinplanten. Daarom verkoopt ze sinds een paar jaar biologische tuinplanten.

De biodiversiteit gaat volgens Suzanne ook in je tuin hard achteruit. Wormen die van de planten eten gaan dood en uiteindelijk leggen ook de vogels die deze wormen eten, het loodje. Daarom zijn biologisch gekweekte tuinplanten nodig om pesticiden uit je tuin te houden. Maar in de meeste tuincentra zijn deze niet te vinden. Daarom verkoopt Suzanne de biologische tuinplanten online.

Het aanbod van biologisch geteelde planten is klein. Slechts een beperkt aantal kwekerijen houdt zich hiermee bezig, waaronder Klein Mexico in De Kwakel. Hier heeft Wietse Lek al jarenlang een kwekerij voor biologische vetplanten. Een idee van zijn vader waar Wietse met hart en ziel achter staat. De planten zijn iets duurder maar daar krijg je wel een goede plant voor terug.

Sierplanten en snijbloemen geven ons een goed gevoel maar bij de productie worden nog steeds chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Mondjesmaat komt daar verandering in maar volgens Suzanne gaat het nog heel lang duren voordat meer dan de helft van de tuinplanten biologisch geteeld is. Het zou haar bedrijf overbodig maken maar dat juicht ze van harte toe.

Pak an Groen

Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten. In het programma Pak An Groen kun je het iedere dinsdag zien op TV.

