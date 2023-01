Ambtenaren staken voor salaris en waardering: "Als zij meer geld geven, gaan wij harder beuken"

"Het is gewoon heel hard werken." Sladjana is leider van een team van twintig mensen. Ze is trots op haar mannen, die dag in dag uit bezig zijn met het ophalen van afval in Zuidoost en in Noord. "Ik sta hier om ze te ondersteunen. Dagelijks geven ze de volle honderd procent om de stad schoon te krijgen en schoon te houden." Gemiddeld gaat het om tachtig ondergrondse containers per dag. "Het vraagt ook fysiek wat van je, elke dag van zeven tot half vier in de weer zijn."

Meer geld, harder beuken

En daar mag best wel wat tegenover staan, vindt vuilnisman Benjamin. "Ze moeten gewoon meer geld geven, dan gaan wij harder beuken natuurlijk." De loonsverhoging die nu op tafel ligt - acht procent verdeeld over twee jaar - is voor hem niet genoeg. "Met tweehonderd euro verhoging ben ik tevreden." Nu ligt zijn bruto salaris op iets meer dan drieduizend euro. "Net niet genoeg, laten we het zo zeggen."