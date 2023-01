Wie doodde Salvatore? Heerhugowaardse moordzaak blijft mysterie na aandacht voor cold case

Over de moord op de Siciliaanse Salvatore Nicolosi (34) uit Heerhugowaard heeft de politie de afgelopen weken geen enkele tip binnengekregen. Via sociale media werd opnieuw aandacht gevraagd voor de onopgeloste moordzaak, want 25 jaar na dato is het voor zijn vrouw en kinderen nog altijd een groot raadsel wie Salvatore uit het leven rukte.

Salvatore Nicolosi komt oorspronkelijk uit Sicilië. Samen zijn vrouw en twee kinderen woont hij in Heerhugowaard en werkt voor de kost als glazenwasser. Op vrijdagavond 2 januari 1998 vertrekt Salvatore voor de laatste keer van huis. Tegen zijn vrouw zegt hij 'even weg te moeten voor een afspraak'. Het is de laatste keer dat ze hem ziet. Ze geeft haar man de volgende dag op als vermist.

Twee dagen later wordt de levenloze Salvatore gevonden op het bedrijventerrein De Baanstee II in Purmerend. Hij is vermoord en zijn lichaam is in brand gestoken. Met wie hij een afspraak had en wie hem van het leven beroofde, blijft voor zijn gezin een ondragelijk raadsel. "We wilden de moord nog eens onder de aandacht brengen en ook vertellen dat de dader nooit is gepakt", zegt een woordvoerder tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal.

'Help zijn vrouw en kinderen'

Omdat de moordenaar 25 jaar later nog altijd vrij rondloopt, hoopt de politie nu met een oproep via sociale media op een verlossende tip, die de zaak hopelijk nieuw leven inblaast. "Heeft u enig idee wat er is gebeurd? Geef het alstublieft door. U helpt er de vrouw en kinderen van Salvatore mee om het verlies van hun man en vader te verwerken."