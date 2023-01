Sprookjesachtig! Aangespoeld zeepaardje komt bij in winteropvang Ecomare

Ecomare heeft weer een zeepaardje in de winteropvang. Het gaat om een kortsnuitzeepaardje. Het visje is gisteren gevonden, levend aangespoeld op het strand van Texel bij paal 17. Vermoedelijk is het dier door kou en sterke stroming losgeschoten van het zeewier. In het Zeeaquarium van Ecomare kan het zeepaardje rustig bijkomen tot de temperatuur in de Noordzee weer voldoende is gestegen.

Het aangespoelde zeepaardje is langzaam op temperatuur aan het komen bij Ecomare - Ecomare

"Een Duitse mevrouw vond het zeepaardje op het strand. Ze heeft het in een hondenpoepzakje met water meegenomen naar Ecomare", vertelt dierverzorger Jarco Havermans van Ecomare op Texel. "Heel goed; in een bakje of een zakje met wat water. Als je een zeepaardje vindt op het strand moet je het zeker niet terug in zee doen. Het dier is verzwakt en onderkoeld en redt het dan niet." Verrast Het is het derde jaar op een rij dat er meer dan ooit zeepaardjes aanspoelen op de Noord-Hollandse kust. Havermans: "Het wordt bijna gewoon. Dit is voor ons de achttiende in de winteropvang. Dat heeft toch wel te maken met de opwarming van de zee. Ze komen gewoonlijk wel voor in de Noordzee, alleen strekt het leefgebied van de zeepaardjes zich verder uit naar het noorden. Ze kunnen verrast worden door een plotseling koude stroming en harde wind op zee." In de video zie je hoe duikers vorig jaar een aantal zeepaardjes terug hebben gezet in zee.

Duikers zetten zeepaardjes terug in zee - Ecomare

Zeepaardjes trekken als het kouder wordt naar diepere, warmere delen in de zee. Als ze in water van minder dan 9 graden komen, raken ze onderkoeld. Bij harde wind kunnen ze dan op drift raken en aanspoelen. Havermans: "Het zijn slechte zwemmers. Ze houden zich meestal vast aan zeewier, maar raken ze los dan zijn ze eigenlijk verloren." Stug Het gisteren opgevangen kortsnuitzeepaardje zwemt nu rustig rond in het Zeeaquarium van Ecomare. Havermans: "We laten het langzaam opwarmen, zodat ie niet in shock raakt. We voeren het kleine garnaaltjes en kijken of we het aan het eten krijgen. Zodra de Noordzee rond de twaalf graden is, dat zal in mei zijn, zetten we het diertje weer terug. Ze lijken heel kwetsbaar en tenger, maar het zijn stugge dieren hoor. Van de achttien opgevangen zeepaardjes hebben we er toch veertien terug kunnen brengen naar zee."