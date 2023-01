Artsen brandwondencentrum Beverwijk willen meer bewustwording van 'vleesetende bacterie'

De zogenoemde vleesetende bacterie komt steeds meer voor in Nederland. Dat stellen deskundigen van brandwondencentrum Beverwijk. "We vermoeden dat er vorig jaar landelijk twee keer zoveel gevallen waren", zegt kinder- en brandwondenchirurg Annebeth de Vries van het Rode Kruis Ziekenhuis, zoals het centrum officieel heet. "Maar absolute aantallen zijn klein en het blijft wel zeldzaam. We willen vooral meer bewustwording onder artsen."

In het brandwondencentrum zien ze relatief veel patiënten met NWDI. Dat heeft ermee te maken dat een deel van de behandeling sterk overeenkomt met brandwondenbehandeling en deze kan natuurlijk goed worden uitgevoerd in Beverwijk. Het ziekenhuis had vorig jaar twintig patiënten met NWDI, ruim drie keer zoveel als daarvoor.

Het gaat om de zogenoemde Necrotiserende Weke Delen Infectie (NWDI). Een infectie die wordt veroorzaakt door een bacterie. Het kan voor ernstige weefselinfectie zorgen, waarbij mensen vaak grote wonden oplopen. Mensen kunnen het al oplopen bij een klein en onschuldig wondje, bijvoorbeeld ontstaan door stoten. "Maar in dertig procent van de gevallen is het zelfs geen open wondje", legt De Vries uit. "Het kan ook gewoon onderhuids ontstaan, zonder duidelijke aanleiding. Het is dan gewoon een pechmoment, voor een pechpersoon."

"Maar we horen het ook van collega's dat ze meer NWDI patiënten hebben. Maar de aantallen blijven wel klein. We vermoeden dat er landelijk een verdubbeling is: van een paar honderd gevallen, naar twee keer een paar honderd gevallen. Het blijft dus een zeldzame ziekte en we willen mensen dan ook niet onnodig ongerust maken", zegt de kinder- en brandwondenchirurg.

De deskundigen van het brandwondencentrum vermoeden dat corona en de bijbehorende maatregelen hebben gezorgd voor een toename van NWDI. De Vries: "Omdat we minder met elkaar in contact zijn geweest is het afweersysteem waarschijnlijk wel wat verandert en mogelijk ook luier geworden. Er worden nu meer mensen ziek van het virus."

De infectie kan gevaarlijk worden

Hoewel de aantallen dus nog steeds relatief klein zijn, is de ziekte zelf wel ernstig. Het is zelfs levensbedreigend. "Het is op zich goed te behandelen", licht De Vries toe. "Maar het moet wel snel omdat de infectie in twaalf uur flink kan uitbreiden en dan kan het gevaarlijk worden."

"Het probleem is dat huisartsen er weinig mee te maken hebben en er daarom misschien niet als eerste aan zullen denken. Dat is niemand kwalijk te nemen. Maar het komt nu wel meer voor. Wij willen er graag voor zorgen dat artsen iets eerder aan de mogelijkheid van NWDI denken. Het gaat om die bewustwording."

Als er toch een bedreigende infectie zit, moet er worden geopereerd. Het aangetaste weefsel moet worden weggehaald en de patiënt krijgt een antibioticakuur. In Beverwijk komen ze vaak daarna in beeld. Als in de tweede fase de infectie onder controle is en er een reconstructie operatie van de wond volgt. Al kreeg het ziekenhuis vorige week ook al een patiënt binnen die direct moest worden geopereerd omdat de infectie er nog zat.

Meldplicht

Hoewel de meesten geen exacte cijfers hebben, zeggen ook andere ziekenhuizen in Noord-Holland een toename te zien van het aantal patiënten met NWDI. Sinds kort heeft het RIVM een meldplicht van alle ziektes die worden veroorzaakt door de groep A-streptokokken, waar NWDI onder valt. Bij het brandwondencentrum hopen ze dat dit op termijn tot minder verwondingen en sterfgevallen leidt.