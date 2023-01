De Toffepeer verkoopt zijn beroemde perentrein

Altijd al een trein willen hebben voor in de achtertuin? Dan is nu je kans. Na bijna veertig jaar stopt perenteler 'De Toffepeer' en wordt alles verkocht, ook de trein en het spoor . In al die jaren van trouwe dienst heeft de trein vele tonnen aan peren en bezoekers in de Middenbeemster vervoerd.

Voor Hester Jonk is het behoorlijk definitief. "De hele perengaard is al bijna leeg, er staan nog 20 bomen", zegt ze en nu wordt ook het treintje verkocht. De trein werd in het begin van het bedrijf in gezet zodat er geen tracktoren over het land reden die de grond vernielde. Later werd het een toeristische attractie. Bezoekers werden dan diep de boomgaard ingereden en mochten daar zelf peren plukken.

De trein, officieel Railtractor, is in de jaren 50 ontworpen om paarden in de baksteenindustrie te vervangen. "Ik heb geen idee wat het oplevert", zegt Hester. Ze krijgt veel berichten van mensen die hem fantastisch vinden. "Het is een beetje wat de gek ervoor geeft". Zelf denkt ze dat de trein in een musea of misschien bij een hobbyist terecht komt, maar het zou zomaar kunnen dat hij weer aan het werk gaat in een andere Perentuin.