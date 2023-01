Martine Meester benoemd tot nieuwe Dichter van Medemblik: "Trots en vereerd"

Dat ze zou worden uitgeroepen tot de nieuwe Dichter van Medemblik zag Martine niet aankomen, zegt ze tegen WEEFF/NH Nieuws. "Vooral ook door de grote concurrentie. Ik was al blij dat ik bij de laatste vijf zat, maar stond perplex toen ik hoorde dat ik was uitgekozen."

De inwoonster van Abbekerk is een voorvechtster van het behoud van het West-Fries. Daarom maakte zij het gedicht dat ze voordroeg in het West-Fries dialect. Met het onderwerp 'Dicht bij Medemblik' vertelde ze in haar voordracht over het gemeenschapsgevoel in de gemeente, voor nieuwe inwoners die uit een ander deel van Nederland komen of voor buitenlanders.

Wel of niet in het West-Fries

Of ze alle andere gedichten die zij mag maken ook in het West-Fries gaat voordragen weet ze nog niet. "Daarover zit ik nog in dubio", licht ze toe. "Ik wil het West-Fries graag levend houden en dit is een heel mooi podium. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat niet iedereen zich aangesproken voelt als het gedicht in het West-Fries is. Misschien dat ik een combinatie maak. Dat is iets wat ik de komende tijd wil gaan uitzoeken."

Vijf kandidaten streden gisteren om de titel Dichter van Medemblik, door een eigen gedicht voor te dragen met het thema 'dichter bij (Medemblik)'. Het publiek en de jury - bestaande uit wethouder Jeroen Broeders, Stoommachinemuseum-directeur Harry de Bles en Piet Hartog van de Westfriese Bibliotheken - zaten snel op één lijn over wie de nieuwe dichter van de gemeente Medemblik moest worden: Martine.

"De vijf inzendingen waren erg divers en van hoge kwaliteit", zegt wethouder Broeders. "Het gedicht van Martine zit echt goed in elkaar en geeft je een 'dichter bij Medemblik-gevoel'. Ook kreeg dit gedicht veel stemmen van het publiek en droeg Martine hem erg goed voor."

Oorkonde voor dochter

Martine neemt het stokje over van Mieke de Boer-Koomen, die afgelopen jaar de titel Dichter van Medemblik mocht dragen. Tijdens diverse gelegenheden trad Mieke op, zoals tijdens de opening van tentoonstelling '1572' in Kasteel Radboud, de Gouden Nacht en de herdenking van 4 mei.

Ook Martine's dochter van Jannika ontving gisteren een speciale titel. De 9-jarige mocht tijdens de ceremonie naar voren komen voor het gedicht dat zij ingeleverd had. Vanwege haar jonge leeftijd kon zij niet meedoen aan de verkiezing, maar ze kreeg wel een verlenging van haar titel Dichter van Medemblik Junior.

Martine is trots dat Jannika niet alleen dit jaar, maar ook vorig jaar zelfstandig besloot om een gedicht te maken en deze in te leveren. "Ik haar er niet mee geholpen, en ben heel trots dat zij dit ook wil doen. Misschien dat we in de toekomst samen bij gelegenheden gaan voordragen. Dat we er een dialoog van maken. Ik denk dat het heel leuk is als wij samen iets kunnen doen."