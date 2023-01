Streekvervoer gaat opnieuw staken, ditmaal vijf dagen op rij

Het streekvervoer gaat vanaf maandag 6 februari opnieuw landelijk staken. Dat meldt vakbond CNV nadat werkgevers niet hadden gereageerd op het door de vakbond gestelde ultimatum. De stakingen zullen in Noord-Holland vooral het busvervoer ontregelen.

Het is niet voor het eerst dat er in het streekvervoer deze maand stakingen worden aangekondigd. Half januari riep vakbond FNV ook al op tot een staking, nadat de bonden en werkgevers tijdens een cao-overleg niet tot een akkoord kwamen. De stakingen hadden toen een beperkte impact op de reguliere dienstregeling in de provincie.

Ultimatum

Vakbond CNV en de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) lijken het niet eens te worden over een nieuwe cao. Daarom stelde de vakbond vorige week een ultimatum. Zonder resultaat zo blijkt nu en daarom kondigt het de stakingen aan.

VWOV-voorzitter Fred Kagie deelde vorige week al mee: "Dit is de grens van het haalbare. We vragen onze bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen, maar om onze werknemers deze stappen te gunnen en te gaan voor rust in de branche en zekerheid voor de reizigers."

Wat de exacte gevolgen van de vijf dagen durende staking in Noord-Holland zullen zijn, valt nu nog lastig te zeggen. Doordat er deze week wederom geen akkoord tussen beide partijen is bereikt, zullen we cao-onderhandelingen zeer waarschijnlijk weer van voor af aan beginnen.