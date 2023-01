Explosie voor de deur van de Supperclub in Amsterdam

Voor de deur van de Supperclub aan het Singel in Amsterdam is aan het begin van de middag een explosie geweest. De politie heeft het stuk gracht afgezet en het Team Explosieven Verkenning (TEV) doet onderzoek naar het incident.

Wat er precies voor de deur van de evenementenlocatie heeft plaatsgevonden, is nog niet duidelijk. Ook kan de woordvoerder van de politie nog geen uitspraak doen over wat er precies is afgegaan. Het was in ieder geval een 'flinke knal'. Bij de explosie sneuvelde een raam, maar er vielen geen gewonden.

Getuigen laten aan AT5 weten dat er een man iets voor de deur zou hebben gelegd en dat er vervolgens iets ontplofte. De man zou daarna zijn gevlucht. De politie kan dat verhaal nog niet bevestigen en wacht het onderzoek eerst af.

De Supperclub was nog niet bereikbaar voor commentaar. Of de explosie iets met de evenementenlocatie te maken heeft, is nog niet bekend.