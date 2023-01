Zwaargewonde voetganger buiten levensgevaar, hond die ongeluk overleefde mag naar huis

De 57-jarige man die donderdagavond met zijn twee honden door een auto werd aangereden op de Laan van Athene in Alkmaar, is buiten levensgevaar. Zijn hond die het overleefde, mag na zijn opname bij de dierenarts weer naar huis. "Met wat verwondingen en blauwe plekken", meldt politie Noord-Holland.

De Alkmaarder loopt donderdagavond rond 21.15 uur een rondje met zijn honden als hij op de Laan van Athene wil oversteken, en ter hoogte van de Eggestraat door een automobilist wordt geschept.

Hij wordt met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een van zijn honden is op slag dood. Zijn andere viervoeter overleeft het wel, maar wordt gewond en in shock bij de dierenarts ondergebracht.

Intensive care

De Alkmaarder lag een aantal dagen op de intensive care, maar is volgens de politie nu buiten levensgevaar. "Zijn andere hond was in shock en heeft blauwe plekken en verwondingen aan zijn poot, maar die mag van de dierenarts weer naar huis."

Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog, omdat we nog niet voldoende met de voetganger hebben kunnen spreken." De 45-jarige automobilist uit Alkmaar die de man aanreed, werd na het ongeluk meegenomen voor verhoor, maar kort daarna weer vrijgelaten.