Vermist meisje (13) uit Hilversum weer terecht

Het meisje dat vorige week woensdag door de politie als vermist was opgegeven, is weer terecht. Hoe het met het meisje gaat en waar ze al die tijd verbleef wordt niet bekendgemaakt.

Het 13-jarige meisje werd sinds woensdag vermist. De tiener werd voor het laatst die middag gezien op camerabeelden van haar middelbare school.

Een woordvoerder van de politie laat weten: "Over de hoe en wat rondom de vermissing kan ik geen mededelingen doen. Het belangrijkste is dat ze weer terecht is."