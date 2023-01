Man (31) zwaar mishandeld in Hoorn, politie zoekt twee verdachten

Een 31-jarige in Hoorn is gisteravond zwaar mishandeld. Twee verdachten drongen een woning binnen, mishandelden de man en sloegen daarna op de vlucht. Het is onduidelijk wat er in het huis is gebeurd, meldt de politie. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Een woordvoerder van de politie vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat er gisteravond rond 19.20 uur een melding binnenkwam over dit incident. Het 31-jarige slachtoffer werd vermoedelijk door twee verdachten mishandeld. Het is onbekend wat er in de woning gebeurd is, en of het slachtoffer een bewoner was van het huis.

Burgernet

Via burgernet werd ook melding gemaakt van het incident. Er werd opgeroepen uit te kijken naar twee mannen van ongeveer 40 jaar oud. Een persoon zou iets langer zijn en een baard hebben, de ander wat kleiner van postuur met een kaal hoofd.

Een uur later werd gemeld dat de twee verdachten nog niet zijn aangetroffen. Iets wat de politiewoordvoerder bevestigt. De politie heeft de zaak in onderzoek, en zoekt naar getuigen. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Gesprek met slachtoffer

Inmiddels gaat het dusdanig goed met het slachtoffer, dat hij vandaag naar huis is gestuurd. Om een beter beeld te krijgen van wat zich gisteravond heeft afgespeeld, en om meer over de verdachten te weten te komen, gaat de politie vandaag in gesprek met het slachtoffer.