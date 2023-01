Ambtenaren leggen vanochtend tijdelijk het werk neer tijdens staking

De door de FNV aangekondigde staking duurt van 09.00 uur tot 12.00 uur, daarna pakken de ambtenaren weer het werk op. De werkonderbreking is opgezet omdat de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden, het niet eens zijn geworden over de nieuwe CAO. De vakbond had een ultimatum gesteld aan de VNG voor de onderhandelingen, maar die liep halverwege januari af.

Amsterdam is niet de enige stad waar de ambtenaren het werk tijdelijk stilleggen: ook in Almere, Tilburg, en Rotterdam werd er vorige week gestaakt. De gemeente liet eerder weten, 'dat het college zich, samen met de VNG, inspant voor een cao met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en passende beloning en waardering voor onze medewerkers'.

Langere rijen en meer afval

De werkonderbreking van de stadsreinigers en vuilnismannen kan ervoor zorgen dat grofvuil langer op straat blijft liggen en dat de containers voor restafval, papier, glas en textiel op een andere dag of tijd geleegd moeten worden. Prullenbakken in de stad kunnen voller raken en het kan zijn dat de straten pas op een andere dag worden schoongemaakt.

Ook kan de staking problemen opleveren bij de Stadsloketten. Er is een kans dat maandagochtend afspraken bij de gemeente verzet moeten worden en dat de wachttijden bij het Stadsloket langer zijn dan normaal. Ook zullen er tijdens de staking minder handhavers en toezichthouders op straat zijn.