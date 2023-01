Slachtoffer brand Schellinkhout: "Ben al mijn spaargeld kwijt"

De brand die vannacht uitbrak in een bedrijfspand aan de Dorpsweg in Schellinkhout laat grote schade achter. Rond 03.00 uur vannacht ontstond de brand, die een groot deel van de bedrijfsloodsen verwoestte. Ook viel er een dode en een aantal gewonden. Betrokkenen zijn "enorm aangedaan", zegt Annerieke Dekker, woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Veel eigenaren zijn alles dat in de loods stond opgeborgen kwijt. "Ik restaureerde oude oldtimers met mijn vader, maar die zijn nu allemaal weg. Al mijn spaargeld zat daarin en dat ben ik allemaal kwijt", zegt loodseigenaar Kevin Visser.

"Vooral woede", voelt Visser na het nieuws dat de inhoud van zijn loods volledig is weggebrand. "En ook verdriet, maar dat moet allemaal nog een beetje komen. Ik moet het nog laten bezinken, maar het is pijnlijk."

Visser sloeg oude auto's op in zijn loods die hij vervolgens restaureerde en opknapte, meestal samen met zijn vader. "Er staat een auto tussen die ik met mijn vader al 35 jaar heb. Ik wilde daar graag nog een laatste keer met mijn vader een ritje in maken voordat hij de pijp uit is, maar dat gaat nu niet meer."

Goed bevriend

Ook een auto die hij van zijn vriendin had gekregen is in rook opgegaan. "Mijn vriendin lag vanochtend huilend op bed, 'daar gaat je droom', zei ze." Gelukkig zijn alle loodseigenaren "heel goed met elkaar bevriend", vertelt Visser. "We helpen elkaar, maar er valt weinig te helpen als alles weg is."

Hoe de brand precies kon ontstaan is nog niet duidelijk, de politie doet nog verder onderzoek.