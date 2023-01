Meerdere huisdieren gered na brand in bewoond tuinhuisje in Heiloo

Zondagmiddag is aan de Groeneweg in Heiloo een tuinhuisje ten prooi gevallen aan vlammen. Naast de twee bewoners van het huisje zijn ook hun huisdieren gered.

Het gebouwtje is volledig verloren gegaan, meldt Alkmaar Centraal. De rookpluim die daarbij opsteeg was in de verre omgeving goed te zien. Ook waren er harde knallen te horen, mogelijk van exploderende gasflessen.



Een buurtbewoonster wist te vertellen dat de twee mensen tijdelijk in het tuinhuisje woonden. Die zijn, samen met hun konijnen en een parkiet, opgevangen door de buren. Er is niemand gewond geraakt.