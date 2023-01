Halsema tijdens Holocaust Herdenking: "Antisemitisme steekt vaker zijn lelijke kop op"

Burgemeester Halsema vindt het 'onverteerbaar' dat 'het eeuwenoude antisemitisme zich op een duistere plek heeft genesteld en steeds vaker zijn lelijke kop op steekt'. Dat zei ze zojuist in haar speech tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam.

"78 jaar na de bevrijding stellen we vast dat 'nooit meer Auschwitz' niet diep genoeg wordt doorleefd", aldus Halsema. Ze zegt antisemitisme steeds vaker terug te zien in de stad. "Soms rechtstreeks in geweld, in bedreigingen, in spreekkoren. Soms verstopt in lelijke complottheorieën, bedoeld om haat te voeden."

De burgemeester zal dit jaar nog met jonge Amsterdammers en partners uit de Joodse gemeenschap naar Auschwitz gaan. "We kunnen mensen namelijk niet dwingen hoe te denken. Maar we kunnen wel alle twijfel wegnemen over wie ze zijn", zegt ze daarover.

Onvergeeflijke fouten

Halsema noemt Amsterdam in haar speech meer dan een stapel stenen die aaneengeschakeld is door straten en bruggen. "Het is een gemeenschap van mensen verbonden door een gedeeld verleden. Dit besef. Dat wij geschiedenis delen, dat er grote en onvergeeflijke fouten zijn gemaakt, dat er pijn is die niet meer weggaat. Op dit besef bouwen wij de toekomst van een vrij land."

