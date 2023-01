Agent in Zaandam honderden meters meegesleurd door auto na aanhouding

Zaterdagavond is in Zaandam op de Sluispolderweg een agent honderden meters door een auto meegesleurd. Dit gebeurde nadat de agent een autobestuurder aanhield vanwege identiteitsfraude.

Nadat de verdachte werd aangehouden stapte hij weer in zijn auto en reed weg. Op dat moment had de agent hem nog met beide handen vast. Met een snelheid van 70 kilometer per uur werd hij ruim 300 meter meegesleurd en in zijn gezicht geslagen.

De agent is losgekomen, maar de verdacht is gevlucht en nog niet opgepakt. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH Nieuws dat hij blauwe plekken heeft en schrammen, maar 'het naar omstandigheden goed gaat'. Op de Facebookpagina van de politie in Zaandam laat de agent zijn beschadigde uniform zien.