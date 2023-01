Koog-Zaandijk zet AKC Blauw-Wit in eenzijdig duel simpel aan de kant

In de eerste speelronde van de Korfbal League werd het duel tussen Blauw-Wit en KZ nog een gelijkspel, maar vanavond in Koog aan de Zaan was er duidelijk sprake van een groot krachtsverschil tussen beide ploegen. KZ nam al vroeg in de wedstrijd het initiatief en liep uit naar een 7-3 voorsprong. Blauw-Wit had met name in de eerste helft erg veel moeite met scoren en bij de rust hadden de Amsterdammers slechts zes keer succesvol de korf gevonden: 11-6.

Verzet gebroken

Na de onderbreking ging het niveau bij beide teams omhoog. Zowel KZ als Blauw-Wit schoot secuurder. Blauw-Wit kwam na een goede fase nog tot op twee punten van de thuisploeg, maar mede door een drietal rake treffers van Marijn van den Goorbergh groeide het gat al snel weer naar zeven. Het verzet van Blauw-Wit was hierna definitief gebroken en de overwinning van KZ kwam zodoende niet meer in gevaar: 25-18.