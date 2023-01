Grote brand in bijgebouw aan de Veerdijk in Wormer

Aan de Veerdijk in Wormer is rond 18.30 uur een brand uitgebroken in een houten bijgebouw tussen twee woningen in. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Een woordvoerder van de brandweer: "Doordat het een houten bijgebouw betrof en er even kort sprake was van problemen bij de waterwinning, is er door de brandweer opgeschaald naar een grote brand." De bewoners van de twee huizen naast het bijgebouw, stonden al buiten toen de hulpdiensten arriveerden. De twee huizen zijn twee aparte woningen.

De brand is inmiddels onder controle. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Mogelijk is een kacheltje de oorzaak. Stichting Salvage doet op dit moment onderzoek of de woningen nog bewoonbaar voor de bewoners zijn.