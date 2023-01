NH Sport Kort | Runner-up AZ vanavond in actie tegen FC Utrecht, Korfballers Groen Geel winnen degradatieduel

De rugbyers van RFC Haarlem hebben ook het tweede duel in de kampioenspoule gewonnen. De Noord-Hollanders versloegen The Dukes met 34-19. RC 't Gooi verloor de topper tegen RC Eemland met 33-23. Castricum kreeg een pak slaag en verloor met 73-5 van Haasche RC. Eemland is de koploper in de kampioenspoule. Haarlem staat derde en RC 't Gooi vierde.

In de degradatiegroep kwam RC Hilversum dit weekend niet in actie.