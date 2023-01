NH Sport Kort | AZ speelt in doelpuntenfestijn gelijk tegen FC Utrecht, Korfballers Groen Geel winnen degradatieduel

In de Korfbal League heeft Koog-Zaandijk vanavond een eenvoudige zege geboekt op provinciegenoot Blauw-Wit: 25-18. De bezoekers uit Amsterdam kwamen geen moment in het stuk voor. KZ stond bij de rust al met zes punten voor en in de tweede helft kwam de voorsprong geen moment in gevaar. Door de overwinning stijgt KZ naar plek vier ik de stand. Blauw-Wit blijft steken op de achtste plaats.

Eerder op de avond wist Groen Geel met 23-21 te winnen van Unitas.