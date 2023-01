Juwelier in Haarlem overvallen, tweede keer in één jaar tijd

Een juwelier in de Grote Houtstraat in Haarlem is zaterdagmiddag overvallen. Op het moment van de overval liepe er veel winkelend publiek door de straat. De overvaller bedreigde het personeel met een steekwapen en heeft een onbekend geldbedrag meegenomen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De overval vond rond 14.00 uur plaats midden in het centrum van Haarlem. De overvaller bedreigde verschillende personeelsleden met een steekwapen en is er uiteindelijk vandoor gegaan met een onbekend geldbedrag. Het is onduidelijk of er op het moment van de overval klanten in de winkel waren of dat het winkelend publiek in de straat iets heeft meegekregen van de overval.

Een woordvoerder van de politie laat weten op zoek te zijn naar een verdachte van ongeveer 35 jaar oud, 1.65 meter lang en met een getint Noord-Afrikaans uiterlijk. "De verdachte is weggerend in de richting van Klein Heiligland. De politie doet daar op dit moment nog onderzoek."

Hamers

Het is niet voor het eerst dat de juwelier aan de Grote Houtstraat doelwit van een overval is. Vorig jaar april overvielen twee mannen de winkel en namen onder bedreiging van diverse hamers een onbekende buit mee. Of er een verband tussen de twee overvallen is kan de politie niet zeggen. "De overval van vorig jaar zal ongetwijfeld worden meegenomen in het nu nog lopende onderzoek."