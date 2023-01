Frits Neijts (94) extra somber bij Holocaustherdenking: "Zijn we nou niks wijzer geworden?"

Neijts' vader was Joods en dook aan het begin van de oorlog al snel onder boven een drogist in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam. Een oom van Neijts vluchtte in 1941 naar de Verenigde Staten, niets te laat, want weer een andere oom werd niet lang daarna doodgeschoten tijdens een razzia op Rapenburg.



Twee andere tantes van Frits Neijts luisterden uiteindelijk niet naar het advies van zijn moeder om net als zijn vader onder te duiken. "Welnee", zeiden ze tegen mijn moeder, "we moeten werken in Duitsland, we gaan." Nou ja, die zijn alle twee vergast."



Als 15-jarige jongen kroop Neijts ook zelf door het oog van de naald tijdens een actie voor het verzet. Uiteindelijk ging hij in zijn eentje te voet naar Groningen, waar zijn moeder al met de rest van het gezin naartoe was getrokken.



Tot voor kort trok de Amsterdammer nog langs basisscholen om zijn oorlogservaringen met de leerlingen te delen. Nu zijn gezondheid wat te wensen over begint te laten, komen de klassen bij hem langs in verpleeghuis de Klinker in de Borgerstraat in Amsterdam.

AT5 zendt de Nationale Holocaust Herdenking zondagochtend live uit vanaf 11.05 uur.