Scholieren slaan man (44) in elkaar: 'Zelfs op de grond werd nog op hem ingetrapt'

Een 44-jarige man is gisteren op de Claus Sluterweg in Haarlem door een groep scholieren van het Coornhert Lyceum in elkaar geslagen. Dat gebeurde nadat hij de jongeren herhaaldelijk had aangesproken op hun gedrag.

Het latere slachtoffer spreekt de jongeren 's ochtends voor de eerste keer aan, omdat ze in een portiek in de buurt van de middelbare school staan te blowen. Het verhitte gesprek lijkt even uit te monden in fysieke agressie, maar de jongeren kiezen eieren voor hun geld en lopen weg.

De man besluit de jongeren te volgen, en ziet dat ze het schoolplein van het Coornhert Lyceum oplopen. Daar spreekt hij de scholieren nogmaals aan - ditmaal in het bijzijn schoolpersoneel - en vertrekt.

Slaan en schoppen

Toch is de geest dan al uit de fles, want als de man rond 12.50 uur weer over de Claus Sluterweg loopt, komen er een paar jongeren op hem af. Ze beginnen hem te slaan en te schoppen, en zelfs nadat hij op de grond is gevallen, gaan ze daar mee door. Vervolgens lopen ze richting het schoolplein en gaan het gebouw binnen.

De politie is een onderzoek gestart, waarbij zal worden uitgezocht welke rol de verschillende verdachten bij de mishandeling hebben gespeeld. Een van de verdachten droeg een zwarte jas met daarop de witte letters 'ICON', maar zijn aandeel in het geweld is nog niet duidelijk.

Getuigen

De politie heeft inmiddels met meerdere getuigen gesproken en het nodige beeldmateriaal verzameld waarop het geweld te zien is. Toch hoopt de recherche ook nog met andere scholieren te spreken die de mishandeling hebben gezien of gefilmd.