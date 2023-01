Straat in Amsterdam door fout in systeem maandenlang niet schoongemaakt: "Het was een grote teringzooi"

De Karthuizersstraat in de Amsterdamse Jordaan is door een fout in het systeem bijna acht maanden niet schoongemaakt door een veegwagen van de gemeente. Buurtbewoner Ignace van den Bosch trok meerdere keren aan de bel bij de gemeente, maar zonder succes. "Ik ben geen zeikerd hoor, maar dit was wel heel irritant", vertelt Van den Bosch.

Troep in de Karthuizersstraat

Troep in de Karthuizersstraat

Troep in de Karthuizersstraat

Volgens de bewoner, die al meer dan dertig jaar in de straat woont, is het vooral door de toeristen een enorme troep in de straat. "De straat staat in elke gids over Amsterdam, hierdoor zijn er dagelijks toeristen in de straat en die laten veel troep achter", vertelt hij. "Overal waar je kijkt, zie je afval liggen: papiertjes, blikjes en andere soort troep." De eerste keer dat hij klaagde was vorig jaar in juli, maar het probleem werd niet opgelost.

"Dat is een hele stomme fout" Woordvoerder stadsdeel Centrum

Nadat AT5 contact zocht met de woordvoerder van stadsdeel Centrum kwam de gemeente erachter dat precies deze straat per ongeluk uit de route is gehaald. Van den Bosch reageert daar enigszins argwanend op. "Dat lijkt me heel sterk, want ook de omliggende straten werden niet schoongemaakt." De gemeente laat weten dat ze een meeting gaan organiseren met het reinigingsteam om te evalueren hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Vervelend dat dit op deze manier opgelost moet worden", aldus de woordvoerder van het stadsdeel.

"Ik wil best mn straatje schoonvegen, maar het is van de zotte dat de gemeente het gewoon niet meer doet" Ignace Van den Bosch, buurtbewoner

Dat het niet compleet uit de hand is gelopen komt volgens Van den Bosch door de vrijwilligers van het daklozenhuis de Tweede Mijl uit de buurt. "De mensen vanuit die opvang gaan met afvalprikkers door de buurt, waardoor het enigszins meeviel", vertelt hij. De gemeente heeft beloofd dat de straat weer is opgenomen in de route.