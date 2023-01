Connexxion moet werknemer schade vergoeden na val van trap in busstation

De rechter heeft in hoger beroep vervoersbedrijf Connexxion aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een val van een werknemer die onderweg was naar het pauzelokaal van het busstation in Amstelveen. Het bedrijfsongeval gebeurde in november 2012.

De man was bezig met een re-integratietraject en voerde vervangende werkzaamheden uit op het busstation. Die ochtend nam hij de wenteltrap naar beneden naar het pauzelokaal en de toiletten. Bij het afdalen is hij van de trap gevallen en stelde hij zijn werkgever aansprakelijk. De man heeft er nekklachten, hoofdpijn en oorsuizingen aan overgehouden.

Connexxion vond dat ze niet nalatig is geweest, omdat de trap op dat moment was voorzien van een aantal rubberen noppen die voor stroefheid zorgden. Daarnaast werd er regelmatig schoongemaakt, lag er een brede droogloopmat en was er een leuning aanwezig.

Ontbrekende noppen

De rubberen noppen op de trap, volgens Connexxion waren het er 51 per trede, zorgden voor de nodige stroefheid waarder gebruikers niet van de trap konden glijden. Daarnaast leverde het vervoersbedrijf foto's van de trap. Wel erkende Connexxion dat er twee noppen ontbraken; een in de bovenste treden en een op de derde trede van boven.

Volgens de werknemer klopte dit niet en was de foto van een andere trap dan van de trap waar hij vanaf is gevallen. Op die trap zouden er volgens hem zeker tien noppen per trede ontbreken.

Het hof vindt dit niet aannemelijk. Dat de foto's van een andere trap zijn gemaakt en dat er meer dan tien noppen per trede ontbreken is volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Het hof gaat er vanuit dat er niet meer dan twee noppen ontbraken op de trap en geen tien per trede, zoals de werknemer heeft verklaard. Daarbij gaat de rechter er niet vanuit dat de werknemer daardoor is gevallen. De man had zelf aangegeven dat hij na de tweede of derde trede was uitgegleden. Daar ontbraken geen noppen.

Natte trap, of toch niet?

Een getuige heeft verklaard dat de trap die dag was schoongemaakt en dat alles nat was. Een tweede getuige liet weten dat het halletje beneden en de trap nat waren. Connexxion liet weten dat die trap die bewuste dag niet was schoongemaakt en verwees naar het schoonmaakrooster. Maar de rechtbank concludeert dat een schoonmaakrooster ontbreekt. Het vervoersbedrijf heeft tijdens de zitting geantwoord dat zij het schoonmaakrooster niet heeft kunnen vinden, terwijl daar wel navraag naar werd gedaan.

Na de val van de werknemer werd er een intern rapport opgesteld in de vorm van een incidentenformulier. De Arbeidsinspectie werd niet ingeschakeld. Eind 2014 werd een externe schaderegelaar ingeschakeld om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval. Daar werd in mei 2015 verslag over uitgebracht. Daaruit blijkt onder meer dat de trap niet is schoongemaakt, omdat alleen de toiletruimte, hal en pauzelokaal schoongemaakt moesten worden. Daarnaast werd er een 'stroefheidsonderzoek' gedaan door de trap nat te maken met water. Maar daaruit concludeerde de schaderegelaar dat de trap niet glad wordt als gevolg van het toevoegen van kraanwater.

Conclusie hof

De rechter vindt dat onvoldoende vast is komen te staan dat de trap niet nat was. Daarbij is Connexxion er niet in geslaagd om het tegendeel te bewijzen, omdat een schoonmaakrooster ontbreekt.

Daarnaast is er na het ongeval niet direct een intern rapport opgemaakt, het hof vindt het interne rapport dat Connexxion heeft opgesteld te mager en te eenzijdig. Daarbij heeft er pas na 2,5 jaar na het bedrijfsongeval een extern onderzoek door een schaderegelaar plaatsgevonden. Hierbij kan volgens het hof niet worden geconcludeerd dat de trap stroef genoeg is na het natmaken door water. De trap kan namelijk ook met schoonmaakmiddel zijn natgemaakt. Ook is er geen melding gemaakt bij de Arbeidsinspectie over het bedrijfsongeval terwijl dit wel had moeten gebeuren. Na het maken van zo'n melding was er volgens het hof duidelijker geworden hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Dat de oorzaak van het ongeval niet is vast komen te staan, concludeert het hof dat Connexxion is tekortgeschoten in de zorgplicht. Dat er een droogloopmat, leuning en de trap mogelijk nat was door schoonmaakwerkzaamheden, vindt de rechter niet relevant meer. Volgens het hof heeft Connexxion de stelling dat ze aan de zorgplicht hebben voldaan onvoldoende onderbouwd. De bewijzen voor die stelling zijn niet concreet genoeg.

De rechter geeft de werknemer om die reden gelijk en verklaart dat het vervoersbedrijf aansprakelijk is voor de schade die de man heeft opgelopen in 2012.