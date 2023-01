WEEFF ontvangt Keurmerk Nederlandse Streekomroepen: "Heel grote prestatie"

WEEFF heeft gistermiddag het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen gekregen. Het certificaat werd uitgereikt door de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). De streekomroep is hiermee de zevende omroep van Nederland met dit keurmerk.

"Het is echt een hele grote prestatie dat jullie dit is gelukt, en daar zijn wij ook heel trots op." Met deze woorden overhandigde Marc Visch, directeur-bestuurder bij de NLPO, gisteren het certificaat van het keurmerk aan de voorzitter van WEEFF.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hoorn kwamen medewerkers, politici en andere betrokkenen bij elkaar voor de uitreiking van het landelijke keurmerk. "Het is fantastisch. Ik ben trots op het certificaat, maar al helemaal op de organisatie waarmee we dit keurmerk hebben behaald", vertelt voorzitter Hendrik Boland trots. Verder geeft hij aan dat het voelt als een enorme waardering, maar ook als een hele grote stimulans om door te blijven gaan.

Om het keurmerk te verkrijgen moet een omroep voldoen aan de strenge eisen van het Lokaal Toereikend Media-Aanbod. Zo is WEEFF getoetst door het Keurmerkinstituut aan de hand van twintig criteria. "Dat betekent in ieder geval dat de omroep journalisten in dienst heeft, dat ze op alle platforms aanwezig is en dat ze vierentwintig uur per dag nieuws brengen", legt Visch uit.