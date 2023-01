Gewonde bij woningbrand in Hilversum

Bij een woningbrand aan de Minister Hartsenlaan in Hilversum is afgelopen nacht een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis vanwege rookinhalatie.

De brand brak rond 03.00 uur uit door een onbekende oorzaak. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand.

Een aantal omliggende woningen moesten worden ontruimd. Vijf bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht.

Even leek het er op dat er geen slachtoffers waren van de brand, maar uiteindelijk is een persoon overgebracht naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Het is niet bekend hoe deze bewoner eraan toe is.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt uitgezocht.