Lance Duijvestijn dompelt Telstar in rouw

Het is Telstar niet gelukt om Almere City FC te verslaan. In eigen huis werd het 1-0 voor de ploeg uit Flevoland. Invaller Lance Duijvestijn maakte de enige goal van de wedstrijd.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam uit een corner van Anthony Limbombe. Stije Resink kopte de bal op doel, maar doelman Joey Houweling hield tegen. In de tegenstoot werd een voorzet van Yahya Boussakou werd weggewerkt, voordat een aanvaller van Telstar er aan kon komen. De eerste helft kende verder geen grote kansen.

Na de rust duurde het ook een tijdje voordat de eerste kans werd gecreëerd. Invaller David Min was direct dicht bij een goal, maar Nordin Bakker hield zijn doel schoon. In de slotfase kwam Almere alsnog op voorsprong. Lance Duijvestijn was de maker van de treffer. Daarna moesten de Flevolanders door met tien man na een tweede gele kaart van Damian van Bruggen.

Door de zure nederlaag is Telstar weer naar het rechterrijtje gezakt (elfde plaats). De Graafschap is de volgende tegenstander (3 februari), de oude club van trainer Mike Snoei.

Opstelling Telstar: Houweling; Boussakou, Apau, Aktas, Oude Kotte, Blackson (Turfkruier/46); Overtoom (Kruiver/59), Bensabouh (Min/59), Najah; Smit (Plet/59), Giousis (Seedorf/81)