Amsterdamse volkszanger Davy M. verdacht van poging tot doodslag

Het incident gebeurde zaterdagochtend in de woning van M. op Zeeburgereiland. M. wordt ervan verdacht te hebben geschoten op de andere aanwezige in de woning, die daarbij gewond raakte. De aanleiding en precieze toedracht van het incident zijn onbekend.

Voorgeleid

M. werd na het incident aangehouden en dinsdag voorgeleid aan de officier van justitie. De rechter-commissaris heeft inmiddels besloten dat M. nog zeker twee weken vast moet zitten. M. is een geboren Amsterdammer en een bekende in het Amsterdamse uitgaanscircuit, waar hij al sinds de jaren 90 optreedt. De advocaat van M. laat aan AT5 weten op dit moment niet op vragen over de zaak te willen reageren.