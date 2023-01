Ben jij het? Neem maar mee! Tientallen portretten opgehaald door 'modellen'

Wie is wie? Dat was de grote vraag tijdens de grote ophaalronde in het ouderlijk huis van Anne-Kees Meines in Tuitjenhorn. Na het plotselinge overlijden vorig jaar van zijn vader Jits, bleef de familie achter met ruim honderd portretten van de hand van 'vader'. 'Niet weggooien, maar weggeven', vond Anne-Kees. Een oproep op Facebook leverde tientallen reacties op. Vandaag zijn de portretten opgehaald door de 'modellen' zelf. "Superblij mee. Ik heb het zelf nog nooit gezien."

Een drukte van belang en veel blije en verraste gezichten bij alle portretten die van de hand gaan. niet Het is voor vele bezoekers flink zoeken tussen de tientallen portretten die staan opgesteld in een leeg huis dat klaar is voor verbouwing. De eerste gegadigde is alleen geen model geweest. "Ik kom het portret ophalen van mijn schoonmoeder. Zij was model, maar is nu dementerende. We hebben het portret nog nooit gezien. Heel blij mee."

Anne-Kees Meines: "Het belangrijkste is dat we mensen blij maken met hun portret of hun dierbare die erop staat. Het is het levenswerk van mijn vader en zo blijft het nog een beetje voortbestaan. Ik denk dat hij het heel mooi had gevonden."

Hieronder de reportage van de ophaalmiddag in Tuitjenhorn.